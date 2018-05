Xinhua: Nytt møte mellom Kim Jong-un og Kinas president

utenriks

Xi og Kim hadde samtaler i den nordøstlige kinesiske byen Dalian. Offisielle medier viser opptak av de to lederne som går side om side ved havet.

Ifølge Xinhua møttes Xi og Kim både mandag og tirsdag.

Møtet skjer i forkant av Kims historiske toppmøte med den amerikanske presidenten Donald Trump. De to skal ifølge sørkoreanske medier møtes i juni.

Kim og Xi møttes også i mars da Kim besøkte Kina for første gang siden han tok over makten i Nord-Korea for seks år siden.

Japanske og sørkoreanske medier spekulerte tidligere tirsdag på om Kim Jong-un var på et nytt besøk i Kina etter at et fly landet i havnebyen Dalian.

Det var et svært strengt sikkerhetsoppbud da det nordkoreanske flyet landet, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Den japanske kringkasteren NHK la ut et bilde av et fly fra Nord-Koreas statlige flyselskap Air Koryo, og opplyste at dette ble tatt tirsdag ettermiddag på flyplassen i Dalian.

Ifølge den japanske kanalen Kyodo har flyet nå forlatt byen. Da Kim var på Kina-besøk i mars, ble ikke reisen bekreftet av verken Kina eller Nord-Korea før Kim var tilbake i hjemlandet.

