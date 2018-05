Haspel lover Kongressen at CIA ikke vil drive tortur

utenriks

Haspel møtte onsdag i Senatet for å svare på spørsmål fra representantene i forkant av avstemningen om godkjenning. Hun lovet som ventet at CIA ikke vil drive tortur med henne i sjefsstolen.

Haspel ledet fra 2002 til 2005 et hemmelig CIA-fengsel i Thailand, og beskyldes da for å ha gått god for såkalt waterboarding og andre brutale avhørsmetoder overfor mistenkte al-Qaida-medlemmer.

Haspel sa i Senatet at det i ettertid er klart at CIA ikke var godt nok forberedt og ikke hadde god nok kunnskap om bruken av waterboarding og avhørsmetoder som å holde fanger våkne i lange perioder.

(©NTB)