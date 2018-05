Khamenei krever solide europeiske garantier fra Europa

utenriks

– Det finnes ikke noen logikk i å bli værende i avtalen hvis EU-trioen ikke kan garantere at den implementeres, sa ayatolla Ali Khamenei, med henvisning til Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

De tre landene, som også er part i avtalen, har sagt at de vil prøve å bevare atomavtalen uten USA.

Khamenei reiste imidlertid spørsmål ved hvorvidt de tre europeiske landene er til å stole på, og viste til at de er USAs allierte.

– Hvis de ikke lykkes i å få til en definitiv garanti, og det tviler jeg virkelig på at de kan, kan vi ikke fortsette sånn som nå, sa Khamenei.

– Løy

Irans øverste leder sier han også merket seg selve talen der Trump kunngjorde at USA trekker seg, og som Khamenei mener inneholdt «minst ti løgner».

Han utdypet ikke påstanden ytterligere, men sa videre at Trumps bemerkninger i talen truet Irans folk og landets teokratiske styre.

I tirsdagens tale langet Trump ikke bare ut mot atomavtalen, men også mot det iranske styresettet og mot landets rolle i konfliktene i Jemen og Syria.

–Selv etter at Trump er død og begravet, vil det islamske systemet fortsatt eksistere, sa Khamenei.

Brant flagg

Trumps beslutning ble møtt med sterke reaksjoner også fra andre iranske politikere.

Ultrakonservative iranske folkevalgte, som er kritiske til dialog med Vesten, ropte «Død over Amerika» og satte fyr på et amerikansk papirflagg i nasjonalforsamlingen i Teheran onsdag. I parlamentet ble det også satt fyr på et papir som skulle forestille atomavtalen, før de trampet på asken.

Den iranske revolusjonsgardens sa på sin side at de gleder seg over president Donald Trumps beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen.

– Det var klart fra starten av at amerikanerne ikke var til å stole på, fastslo general Mohammad Ali Jafari.

– Ikke død

Irans president Hassan Rouhani er imidlertid blant dem som nå vil forhandle med europeiske land om atomavtalens fremtid i stedet for å trekke Iran ut av avtalen. Han har støtte fra flere reformvennlige og moderate iranske politikere, samt presidenten i nasjonalforsamlingen.

Han fikk også støtte fra Kina og EU-trioen Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som onsdag lovet å begynne arbeidet med å finne en måte å beholde atomavtalen på uten USA.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at utenriksministrene fra EU-trioen skal møte representanter fra Iran førstkommende mandag, samt at president Emmanuel Macron skal ta en telefon til Rouhani senere onsdag.

– Macron vil ha alle involverte parter rundt forhandlingsbordet, sa Le Drian.

– Atomavtalen er ikke død. Dette er et brudd med en internasjonal forpliktelse som Frankrike beklager på det dypeste, sa han videre.

