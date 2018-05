utenriks

To eksplosjoner fant sted i Shar-e Naw-området i Kabul onsdag. Lokale medier melder om en tredje eksplosjon og påfølgende skuddveksling i en bydel vest i hovedstaden.

Flere mennesker fryktes drept eller såret i eksplosjonene.

Kabul er rammes jevnlig av terrorangrep. 30. april ble rundt 30 mennesker, åtte av dem journalister, drept i to selvmordsangrep i byen. Ekstremistgruppa IS' afghanske fløy tok på seg skylden for angrepene.