Pornoskuespillers advokat hevder Cohen fikk millioner av rik russer

Ifølge Michael Avenatti, Daniels' advokat, kom den angivelige utbetalingen, omkring 4 millioner kroner, fra et selskap som kontrolleres av den russisk-ukrainske forretningsmannen Viktor Vekselberg, en av Russlands rikeste menn.

Cohen har ikke selv kommentert påstanden, og det framgår ikke hvordan Avenatti skal ha fått kjennskap til utbetalingen.

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, hevder hun hadde sex med Trump i 2006, bare noen måneder etter at hans kone Melania fødte sønnen deres, og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016 for å holde tett om det påståtte forholdet.

Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet siden Trump aldri signerte den.

Trump innrømmet i forrige uke at han betalte tilbake de 130.000 dollarene som Cohen ga til Daniels. Tidligere har han nektet for all kjennskap til saken.

