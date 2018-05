Alexander Rybak og Norge videre til Eurovision-finalen

utenriks

De andre som går videre, er Serbia, Moldova, Ungarn, Ukraina, Sverige, Australia, Danmark, Slovenia og Nederland.

Norge ble lest opp som land nummer sju. Rekkefølgen var imidlertid tilfeldig og sier ingenting om hvem som fikk flest stemmer. Dette blir først kjent etter finalen.

Under en pressekonferanse rundt midnatt norsk tid blir det klart hvilke av de nylig kvalifiserte landene som skal opptre i hvilken halvdel av finalen. Den endelige rekkefølgen blir deretter bestemt, normalt i løpet av natten.

Så venter det nye prøver fredag.

Uker med forberedelser

Rybak har selv skrevet årets norske bidrag, «That's How You Write A Song». Han vant med «Fairytale» i 2009. Vinner han lørdag, blir han den andre artisten til å vinne konkurransen to ganger. Bare irske Johnny Logan har klart det før.

Rybak startet framføringen torsdag med å smile bredt og så ut til å kose seg på scenen. Én gang tok han seg til øret for å rette på enten mikrofonen eller øreproppen, men ellers kunne man ikke observere noe som ikke gikk etter planen.

– Etter mange uker med forberedelser er det deilig å endelig vise Europa hva vi har å by på. God følelse! sa Rybak via NRKs pressefolk.

Det karakteristiske hoppet med fela satt perfekt med pyroteknikken, og TV-seerne fikk glede av grafikk på skjermen perfekt synkronisert med Rybaks bevegelser.

Falt på bettinglistene

Spillselskapene flyttet etter framføringen torsdag Norge nedover på listene. Fra en andreplass falt Norge brått til en sjetteplass på Eurovisionworlds samlede oversikt. Sverige og Benjamin Ingrosso var da foran oss, før Norge igjen gikk forbi.

Det vil imidlertid komme som et stort sjokk om ikke Rybak tar Norge videre, og hadde man veddet på dette, ville mange selskaper ikke gitt noen gevinst i det hele tatt.

Sangjubileum

Som en kuriositet kunne programlederne i semifinalen nevne at Rybak sto for framføringen av sang nummer 1.500 i Eurovision Song Contests historie.

Den norske artisten har de siste dagene ikke snakket med mediene og ifølge NRKs pressekontakter har han ønsket å ha fullt fokus på prøvene og semifinalesendingen. Han har slitt litt med formen den sisten tiden, men under prøvene fram mot semifinalen har han likevel levert gode framføringer.

Tangering av rekord

Årets konkurranse arrangeres i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

Den første semifinalen gikk tirsdag. Av de nordiske landene ble Island slått ut, mens Finland gikk videre. De øvrige som gikk til finalen, var Østerrike, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria, Albania, Irland, Kypros og Israel – hvorav de to sistnevnte er de store favorittene hos spillselskapene.

«De fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia – går sammen med arrangørlandet rett til finalen. Den holdes, som de to semifinalene, i Altice Arena ved bredden av elva Tajo.