Le Monde: Nordmann pågrepet i Frankrike og siktet for terrorfinansiering i Syria

utenriks

Den franske avisen Le Monde har identifisert mannen som Jacob Wærness. Han skal ha blitt pågrepet under en mellomlanding på Charles de Gaulle-flyplassen 2. mai. To dager senere ble han siktet for terrorfinansiering, ifølge avisen.

Det var NRK som først meldte om saken i Norge.

40-åringen er en av åtte mistenkte i etterforskningen av det franske selskapet Lafarge, som hadde en sementfabrikk nord i Syria, der Wærness jobbet som sikkerhetssjef fra september 2011 til oktober 2013.

Selskapet anklages for å ha betalt IS for å få fortsette sin virksomhet i Syria.

– Gåtefull

Le Monde har ikke fått kontakt med nordmannen eller hans forsvarer. Avisen beskriver ham som den mest gåtefulle personen i Lafarge-saken.

Wærness har tidligere arbeidet for Politiets sikkerhetstjeneste. I et intervju med NRK i fjor sommer sa han at han var nødt til å ha kontakt med opprørerne som etter hvert tok kontroll i Jalabiya, området der sementfabrikken lå.

– Etter at regimet trakk seg tilbake fra Nord-Syria, måtte jeg ha kontakt med folk der. Det var moderate rebeller, men disse ble sett på som terrorister av myndighetene, og de mente derfor at jeg hadde kontakt med folk de så på som terrorister, sa Wærness i forbindelse med en sak der det går fram at han står på svartelisten til syrisk etterretning.

– Kun betaling for gisler

Han avviste samtidig at han noensinne betalte penger direkte til opprørerne.

– Jeg betalte aldri penger direkte til disse gruppene. De eneste gangene jeg betalte ut penger, var løsepenger for gisler som ble betalt til grupper innen Free Syrian Army, sa Wærness.

Han lot seg også intervjue av A-magasinet i fjor høst i forbindelse med en bok han skrev om sin tid i Syria.

– Det var en forverring hele tiden, og det spredte seg. Etter hvert begynte det å danne seg militsgrupper, og du så at de bare vokste i omfang, sa Wærness da, ifølge Aftenposten.

– Ville ha avhøret i Sveits

Seniorrådgiver i PST, Siv Ahlsén, sier til Dagbladet sent torsdag kveld at de ikke kan kommentere saken.

– Vi har ikke noe mulighet til å si noe om hvem som har jobbet hos oss eller ikke. Dette er noe dere må spørre franske myndigheter om. Det er deres sak.

Franske etterforskere skal i over ett år ha forsøkt å få i stand et avhør med Wærness, som nå arbeider for en stiftelse i Sveits. Men han skal ikke ha ønsket å la seg avhøre i Frankrike, og foreslo i stedet at etterforskerne skulle komme til Sveits eller at han kunne svare på spørsmål via Skype, skriver Le Monde.

Dermed skal franske myndigheter ha besluttet å pågripe ham under en mellomlanding i Paris.

Wærness er ifølge etterforskerne den første som offentlig har innrømmet at den syriske delen av Lafarge ga penger til terrorgrupper, først i en bok som kom ut i Norge i 2016 og deretter i flere intervjuer.