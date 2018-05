Norge og Japan advarer mot å lette presset mot Nord-Korea

utenriks

Søreide besøkte torsdag sin japanske kollega Taro Kono, samtidig som det pågår intens møtevirksomhet og fredsdiplomati på høyt nivå i regionen. Torsdag ble det klart at det blir et historisk toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

– Vi har en felles holdning om at vi er positive og nøkterne optimister til de samtaler som finner sted og skal finne sted mellom Sør-Korea og Nord-Korea og med USA. Men vi er klare på at vi ikke må lette på det politiske og diplomatiske presset og de økonomiske sanksjonene for tidlig, sier hun etter møtet i Japan.

Søreide beskriver en "generell bekymring" for at den positive utviklingen ikke skal føre til reelle endringer.

Symbolske handlinger

Denne uka besøkte USAs utenriksminister Mike Pompeo Nord-Korea og fikk med seg hjem tre amerikanere som har sittet i fangenskap der.

– Når det ser ut til å være betydelige skritt framover, er det lett å bli entusiastisk. Men ser man bak de symbolske handlingene, har man ikke sett noen enighet eller konkrete resultater, sier Søreide.

– Det er viktig å huske på hvordan det har gått før, understreker hun.

Også tidligere har det tilsynelatende vært gjennombrudd i dialogen med det nordkoreanske regimet. Men likevel har Nord-Korea fortsatt utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter og biologiske og kjemiske våpen, ifølge den norske utenriksministeren.

Vil ha økonomisk avtale

Søreide diskuterte også handel med den japanske utenriksministeren. Japan inngikk en handelsavtale med EU i desember. Norge og Japan har også hatt uformelle diskusjoner om en bilateral økonomisk samarbeidsavtale, og nå ønsker Søreide å starte formelle forhandlinger.

– Vi har allerede mye eksport til Japan, og vi kan gjerne se for oss mer eksport, særlig av laks og makrell, sier Søreide. Hun sier en slik avtale vil gi handelsforbindelsene mer forutsigbarhet. Samtidig lister hun opp fordelene ved å samarbeide med Japan – et stabilt demokrati og et forutsigbart system. – Japanerne er veldig ordentlige, konstaterer hun.

