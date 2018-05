Storbritannia ber libysk dissident og kona om unnskyldning 14 år etter bortføring

utenriks

I et brev til paret erkjenner statsminister Theresa May at den britiske regjeringen medvirket til at de ble bortført av amerikanske agenter i Thailand i 2004, for så å bli sendt til Libya og fengslet mens diktatoren Muammar Gaddafi fortsatt satt ved makten.

Bortføringen skjedde etter et tips fra den britiske etterretningsorganisasjonen M16.

Belhaj har fortalt at han ble torturert under det seks år lange fengselsoppholdet. Kona, Fatima Boudchar, var midt i et svangerskap da bortføringen skjedde.

Bundet til båre

I et intervju med The Guardian har hun fortalt at hun ble bundet til en båre der hun lå i 17 timer mens hun ble fløyet til Tripoli. Hun ble løslatt etter noen måneder, like før hun skulle føde.

Brevet fra May ble torsdag lest opp av riksadvokat Jeremy Wright i Parlamentet i London.

– Den britiske regjeringens handlinger bidro til fengslingen og lidelsene dere ble utsatt for. På vegne av hennes majestets regjering beklager jeg uten forbehold, heter det i brevet.

Den britiske regjeringen har besluttet å betale Boudchar 500.000 pund (5,4 millioner kroner) i erstatning. Belhaj har ikke krevd noen form for økonomisk kompensasjon, kun en unnskyldning.

– Modig å beklage

Begge sa torsdag at de aksepterer beklagelsen. Belhaj roser også den britiske regjeringen for at den nå legger seg flat.

– Jeg vil uttrykke min takknemlighet for denne modige handlingen fra den britiske statsministeren Theresa May og riksadvokat Jeremy Wright, sa Belhaj på en pressekonferanse i Istanbul.

– Denne beklagelsen er akseptert, og den setter en sluttstrek for år med lidelse, sier han videre.

Belhaj sier også at han oppfatter unnskyldningen som en klar erkjennelse av at han ikke har noe som helst å gjøre med terrorisme.

Etter å ha blitt løslatt i Libya, dannet Belhaj det konservative islamistpartiet Al-Watan. Han startet også en pro-islamistisk TV-kanal, som var kritisk til Khalifa Haftar, lederen for Libyas nasjonale hær, som nå styrer den østlige delen av Libya, deriblant byen Benghazi.

Droppet søksmål

Belhaj ønsket i utgangspunktet å gå til sak mot M16s tidligere antiterrorsjef Mark Allen. Dokumenter som ble funnet etter at Gaddafi ble styrtet og drept av NATO-støttede opprørere, viste at Allen hadde sagt til den libyske regjeringen at "det minste Storbritannia kunne gjøre" var å bidra til at Belhaj ble tatt.

Belhaj gikk også til søksmål mot tidligere utenriksminister Jack Straw, men droppet både saken mot Allen og Straw for å forhandle fram en avtale med regjeringen i stedet.

I forbindelse med opprøret mot Gaddafi, deltok Belhaj og hans menn i en væpnet gruppe som tok kontroll over Libyas hovedstad Tripoli i 2014. Som partileder for Al-Watan deltok han også i forhandlingene i Marokko som førte fram til etableringen av en nasjonal samlingsregjering i desember 2015.

Siden har han forsvunnet fra libysk offentlighet, og han er nå bosatt i Istanbul. Herfra driver han fortsatt TV-kanalen som han startet i Libya, og leder en kampanje mot Khalifa Haftar.

