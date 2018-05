Trump takker Kim for løslatelse av tre amerikanere i Nord-Korea

utenriks

Trump ønsket ved 2-tiden natt til torsdag lokal tid de tre amerikanerne velkommen tilbake til USA da de landet sammen med utenriksminister Mike Pompeo på flybasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland, like utenfor hovedstaden Washington.

– Dette er en spesiell natt for disse tre virkelig flotte personene: gratulerer med å være i dette landet, sa Trump, som kalte det "en stor ære" da han mottok de tre amerikanske statsborgerne.

– Vi ønsker å takke Kim Jong-un, sa Trump, som også kunngjorde at det "veldig snart" vil komme nyheter om det planlagte møtet med Kim.

– Vår største bragd vil være når vi gjør hele Korea-halvøya fri for atomvåpen, sa Trump.

– Jeg tror virkelig at han ønsker å gjøre noe og å få landet inn i den virkelige verden. Vi får se hva som skjer, sa Trump videre om Kim.

Takker venner og familie

De tre amerikanerne så trøtte ut, men var i god form og godt humør. De gjorde fredstegn da de gikk ut av flyet. Via en oversetter sa de at "det er som en drøm" og at de er "svært, svært lykkelige" over å være løslatt.

De tre takker Trump og Pompeo for innsatsen bak løslatelsen. Før ankomst til USA gikk de tre mennene sammen om en skriftlig uttalelse som ble sendt til mediene.

– Vi ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet til den amerikanske regjeringen, president Trump, utenriksminister Pompeo og det amerikanske folk for at de har brakt oss hjem. Vi takker Gud og alle våre familiemedlemmer og venner som ba for at vi skulle komme hjem. Gud velsigne USA, det beste landet i verden, heter det i uttalelsen.

Tiltalt for spionasje

Kim Hak-song arbeidet ved Det vitenskapelige og teknologiske universitetet i Pyongyang (PUST) og ble pågrepet ved en jernbanestasjon i den nordkoreanske hovedstaden i mai 2017, mistenkt for å ha utført «fiendtlige handlinger» mot det nordkoreanske regimet.

Kim Sang-duk, også kalt Tony Kim, ble pågrepet i april 2017 ved hovedflyplassen i Pyongyang. Også han hadde undervist ved PUST.

Kim Dong-chul, en amerikansk forretningsmann i 60-årene som er født i Sør-Korea, ble pågrepet i november 2015 og dømt til ti års hardt arbeid i Nord-Korea etter å ha blitt tiltalt for spionasje.

Fredspris

Trump tar æren for mye av fremgangen i forholdet mellom Nord-Korea og omverdenen og mener harde amerikanske sanksjoner har gjort Kim mer villig til å sette seg ned ved forhandlingsbordet. Under mottakelsesseremonien for de tre amerikanerne natt til torsdag ble Trump spurt om muligheten for å bli nominert til Nobels fredspris.

– Alle tror det, men jeg ville aldri sagt det, sa han på spørsmål om han mener han fortjener fredsprisen.

– Belønnes for å ta amerikanere

Senatets mindretallsleder Chuck Schumer gleder seg i likhet med Trump over at de tre amerikanerne er løslatt og trygt tilbake i USA. Men demokraten advarer om at "vi kommer til å stå overfor mange flere gisler" når Det hvite hus tilbyr belønning for fengslede amerikanere.

– Vi er glade over at de er kommet tilbake, men Nord-Korea bør ikke tjene på å ta amerikanere og deretter løslate dem, sier Schumer.

Samtidig gratulerer Japans statsminister Shinzo Abe Trump med løslatelsen av de tre amerikanerne. Abe håper nå på drahjelp fra USA, Sør-Korea og Kina i arbeidet med å få løslatt japanere som har vært fanget i Nord-Korea i flere tiår.

(©NTB)