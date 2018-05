14-åring pågrepet for å ha skutt medelev i California

utenriks

Politiet rykket i sjutida fredag morgen lokal tid ut til meldinger om skoleskyting på Highland High School i byen Palmdale, som ligger i Los Angeles County.

Rundt to timer senere bekrefter sheriff Darran Harris overfor KTTV at en elev er pågrepet, og at et våpen er beslaglagt på åstedet. 14-åringen skal ha kranglet med medeleven før skuddet ble løsnet.

Offerets skader betegnes ikke som alvorlige. Skolen er stengt mens politiet hjelper foreldre med å komme i kontakt med barna sine.

Det ble fredag morgen også meldt om at skudd var løsnet på en barneskole i Palmdale, men dette avkrefter politiet etter å ha gjennomsøkt bygningen.

Palmdale ligger nord for Los Angeles i Antelope Valley.