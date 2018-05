IAEA-topp går av

utenriks

Talspersonen gir ingen begrunnelse for hvorfor Tero Varjoranta plutselig slutter i jobben.

Finske Varjoranta var visegeneraldirektør i IAEA og har siden 2013 ledet en avdeling i IAEA som kontrollerer om medlemslandene overholder Ikkespredningsavtalen for atomvåpen (NPT).

Avgangen skjer få dager etter at USAs president Donald Trump brøt den internasjonale atomavtalen med Iran.

Varjoranta erstattes nå midlertidig av Massimo Aparo, som i dag er fungerende direktør for IAEAs Iran-kontor.

IAEA gjennomfører omfattende inspeksjoner i Iran for å sikre at landet overholder avtalen, noe byrået gjentatte ganger har bekreftet at iranerne gjør.

