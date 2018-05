Israel stenger grenseovergang til Gazastripen

utenriks

Kerem Shalom-overgangen vil forbli stengt inntil de omfattende skadene er reparert, opplyser forsvarsminister Avigdor Lieberman lørdag.

Samme kveld utførte Israel flere luftangrep nord på Gazastripen, ifølge hæren for å ødelegge en grensetunnel som islamistgruppa Hamas var i ferd med å bygge.

En gruppe palestinere som deltok i de ukentlige protestene mot Israel, anklages for å ha satt fyr på en drivstoffrørledning og et transportbånd på den palestinske siden av overgangen. Den israelske siden av grenseovergangen ligger flere hundre meter unna og var urørt.

Overgangen er den eneste veien inn fra Israel for diesel til generatorene som sykehus og andre viktige institusjoner er avhengig av. En langvarig stenging vil ytterligere forverre den alvorlige humanitære krisen som fra før råder på Gazastripen.

«Kollektiv straff»

På Gazastripen møtes derfor hærverket mot drivstoffterminalen med bekymring.

– Noen bensinstasjoner har lagre som holder i kanskje en dag eller to, så krisen vil begynne mandag eller tirsdag hvis grenseovergangen forblir stengt, sier en bensinstasjonseier til nyhetsbyrået Reuters.

Komiteen som arrangerer de palestinske protestene, fordømmer stengingen og kaller det kollektiv avstraffelse, skriver den israelske avisa Haaretz. Komiteen kritiserer også demonstrantene som ødela infrastrukturen, og gjentar at protestene må være ikkevoldelige.

Over 2 millioner mennesker bor i den palestinske enklaven, som er på størrelse med Hamar kommune. Gazastripen er uten elektrisitet store deler av døgnet, fattigdommen er stor og arbeidsledigheten skyhøy.

Kritikk

Israel legger skylden for ødeleggelsene på islamistbevegelsen Hamas.

– Hamas leder stadig Gazas innbyggere til å ødelegge den eneste hjelpen de mottar, sier hæren i en uttalelse.

Siden fredagsprotestene langs grensa til Gazastripen startet 30. mars, er 54 palestinere drept, blant dem minst 42 demonstranter.

Fredag åpnet israelske soldater igjen ild mot demonstrantene. Én palestiner ble drept og 175 skutt og såret, ifølge helsepersonell. Lørdag døde en 15-åring etter å ha blitt skutt i hodet dagen før, opplyser helsedepartementet.

Israel har fått kraftig internasjonal kritikk for å skyte mot ubevæpnede demonstranter. Men Israel forsvarer soldatenes fremferd, påberoper seg retten til selvforsvar, påpeker at demonstrantene kaster stein og mener protestene er et påskudd for å angripe Israel.

Mange av ofrene er skutt på flere hundre meters hold.

Masseprotest mandag

Mandag ventes titalls tusen palestinere å delta i nye demonstrasjoner langs grensa, i protest mot flyttingen av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Israel varslet lørdag at de vil doble antall soldater langs grensa i løpet av helga.

– Vårt folks svar kommer mandag når de marsjerer mot gjerdet, er Hamas' reaksjon på lørdagens luftangrep, som gruppa kaller en mislykket forsøk på å hindre nye protester.

Hamas er med på å arrangere protestene, men demonstrasjonene er drevet fram av stor desperasjon i befolkningen. De aller fleste innbyggerne nektes å reise ut av Gazastripen, og den strenge blokaden har rasert økonomien.

Israel begrunner enklaven med sikkerhetshensyn. Hamas har styrt Gazastripen siden 2007 etter å ha vunnet valget i de palestinske områdene året før.

(©NTB)