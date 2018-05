SOHR: Minst elleve iranere drept i Israels angrep i Syria

utenriks

SOHR opplyser lørdag at minst 27 personer som kjempet for regimet til president Bashar al-Assad, ble drept i luftangrepene. Blant dem var seks syriske soldater og 21 utenlandske krigere, deriblant elleve iranere.

SOHR har tidligere meldt at 23 personer ble drept i angrepene.

– Den nye oversikten skyldes at sårede har dødd og at savnede personer er bekreftet døde, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Israel har opplyst at angrepet var rettet mot iranske mål i Syria, og at angrepet var et svar på iranske angrep mot israelske stillinger på de okkuperte Golanhøydene.

Iran avviser å ha skutt rakettene, og anklager Israel for å ha brukt dette som et påskudd for sitt eget angrep mot Syria, som ble gjennomført natt til torsdag.

(©NTB)