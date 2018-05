utenriks

Fransk politi har skutt og drept en mann etter at han knivstakk flere personer i Paris, ifølge flere medier. BFMTV meldte tidligere at fire personer er skadd, hvorav to alvorlig.

En politikilde bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at det har skjedd en knivstikking, men uten å gi ytterligere detaljer.

(©NTB)