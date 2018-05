25 palestinere drept av israelske soldater

utenriks

Blant de drepte er en 14 år gammel gutt, opplyser helsemyndighetene på Gazastripen.

Over 500 andre demonstranter er såret, mange av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Palestinerne på Gazastripen har siden slutten av mars gjennomført ukentlige demonstrasjoner mot israelsk okkupasjon og USAs beslutning om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Dødstallet mandag er det høyeste i løpet av én dag så langt.

72 palestinere er drept de siste ukene, 60 av dem etter å ha blitt skutt under demonstrasjoner langs grensa. Blant de drepte er flere barn og to pressefotografer.

Over 2.000 palestinere er truffet av skudd under demonstrasjonene, og mange av dem er skadd for livet.

Rundt 35.000 palestinere demonstrere mandag i utkanten av den flere hundre meter brede sikkerhetssonen israelerne har etablert på palestinsk side av grensa til Gazastripen.

Noen av demonstrantene tente fyr på bildekk for å røyklegge området, i håp om at det skulle gjøre det vanskeligere for de israelske skarpskytterne å treffe. Flere kastet også stein og skjøt med sprettert mot den strengt bevoktede grensa.

Israel har høstet sterk internasjonal kritikk og anklages for overdreven maktbruk mot demonstrantene.

Både FN, EU og menneskerettsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking, noe israelske myndigheter har avvist.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har i stedet tatt til orde for å gi soldatene medalje, og statsminister Benjamin Netanyahu har også rost dem offentlig.

(©NTB)