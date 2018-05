Italias populister enige om statsministerkandidat

utenriks

Ifølge nettstedet vil statsministerkandidaten bli presentert for president Sergio Mattarella mandag.

– Historie blir skrevet, og selvfølgelig vil det ta tid, sa Luigi Di Maio, lederen av Femstjernersbevegelsen, søndag kveld etter samtaler med Ligaen.

Senere bekreftet han at partiene har blitt enige om en statsministerkandidat. Di Maio kunngjorde ingen navn, men sa at det er en «politiker, ikke en teknokrat».

Det har vært spekulasjoner om at verken Di Maio eller Ligaens leder Matteo Salvini vil overta statsministerstillingen, men heller en «nøytral tredjeperson».

Det har nå gått over to måneder siden valget på ny nasjonalforsamling 4. mars, et valg som endte med at ingen partier eller fløyer sikret seg parlamentarisk flertall.

Likevel har det vært gjort intense forsøk på å danne en levedyktig regjering, uten at presidenten har greid å bygge bru mellom høyrealliansen og den populistiske Femstjernersbevegelsen.

