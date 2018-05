Politiet: Ti skadd i angrep i Surabaya

utenriks

Politiet i byen opplyste først at et bombeangrep med en bil hadde skjedd klokken 8.50 lokal tid, og at minst én politibetjent skal være skadd.

– Vi kan bekrefte at det er skader blant våre ansatte, men det er alt vi kan si nå, sa talsperson Frans Barung Mangera.

Ifølge AFP opplyser myndighetene i landet at det er to personer på en motorsykkel som har angrepet politiets hovedkvarter.

Mangera forteller til den kinesiske rikskringkasteren CCTV at en mann og en kvinne på en motorsykkel stoppet ved en sikkerhetssjekk, og at det var der eksplosjonen fant sted.

Angrepet kommer dagen etter at seks selvmordsbombere angrep tre kirker i byen. Åtte personer ble drept i angrepet, i tillegg til de seks gjerningspersonene.

Indonesiske myndigheter hevder at det er Jamaah Ansharut Daulah (JAD), et lokalt nettverk av militante islamister som har sverget troskap til IS, som står bak angrepet på kirkene.

– De planla et angrep mot politiet 11. mai, men fordi politiet var forberedt, fant de andre mål, sa talsperson Wawan Purwanto i landets statlige etterretningsorgan søndag.

(©NTB)