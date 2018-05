Røde Kors: Helsehjelpen på Gazastripen i ferd med å kollapse

utenriks

Bare på Shifa-sykehuset behandles nå 400 sårede. De som rykker ut for å gi førstehjelp melder om en håpløs situasjon. Palestinsk Røde Halvmåne tar nå i bruk vanlige biler for å frakte sårede, fordi det ikke er nok ambulanser til å frakte pasienter.

– Vi er bekymret for den situasjonen vi ser nå. Sykehusene og ambulansene på Gazastripen var allerede overbelastet før disse demonstrasjonene startet. Nå er situasjonen mye verre, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Søndag fikk Røde Kors inn to lastebiler med medisinske forsyninger til sykehus på Gaza, men dette er på langt nær nok til å dekke de behovene som er der, sier Apeland.

Røde Kors ber nå partene om å gjøre det de kan for å hindre en eskalering.

– Vi ber alle sider om å gjøre det de kan for å hindre at sivile liv går tapt, sier Apeland.

Rundt 40.000 palestinere på Gazastripen demonstrerte mandag på det som er 70-årsdagen for Israels opprettelse og åpningen av USAs ambassade i Jerusalem. Over 50 palestinere ble drept av israelske soldater under mandagens demonstrasjoner.

(©NTB)