Forfatteren Tom Wolfe er død

Wolfe døde på et sykehus i New York mandag der han var innlagt for behandling av en infeksjon, opplyser hans agent Lynn Nesbit til Associated Press.

Det var ingen ytterligere detaljer rundt dødsfallet i tirsdagens kunngjøring.

Wolfe startet sin karriere som journalist. Han er også kjent for å ha stått i spissen for utviklingen av den såkalte new journalism-bevegelsen på 1960- og -70-tallet i USA, sammen med blant andre Hunter S. Thompson.

Videre står Wolfe blant annet bak romanene «En helstøpt mann» og den satiriske «Forfengelighetens fyrverkeri».

Han er kjent for sin fargerike beskrivelse av amerikansk kultur, blant annet hippiekulturen og romkappløpet. Wolfe insisterte på at den eneste måten man burde fortelle en historie på, var ved å dra ut og berette om den selv. Språklig skilte han seg ut ved å ta i bruk utropstegn, uthevet skrift og ord og uttrykk som ikke fantes.

Wolfe, som bodde i en tolvromsleilighet i New York, hadde siden 1962 alltid kledd seg i hvit dress, noen ganger også med hvitt slips, hvit hatt og hvite sko, en klesdrakt han selv mente virket avvæpnende på dem ham observerte i sitt arbeid, ved at han i deres øyne framsto som «en mann fra Mars, mannen som ikke visst noe om noe som helst og som ønsket å tilegne seg kunnskap».

