Melania Trump innlagt på sykehus med nyreproblemer

utenriks

Hun ble operert mandag for en godartet nyretilstand, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, som legger til at operasjonen var vellykket og at den forløp uten komplikasjoner.

Melania Trump blir værende på sykehuset i om lag en uke.

President Donald Trump tok helikopter til Walter Reed National Military Medical Center for å besøke sin kone og tilbrakte omkring en time på sykehuset.

– Det var en vellykket operasjon, og hun er ved godt mot. Takk for alle ønskene om god bedring, skrev presidenten på Twitter.

