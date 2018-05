Putin åpnet den nye Kertsjbroen mellom Russland og Krim-halvøya

utenriks

Arbeidet med Kertsjbroen startet i 2015 og ble offisielt åpnet tirsdag.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman slo kort tid etter at kjøreturen ble kjent fast at byggingen av Kertsjbroen bryter folkeretten.

– Den russiske okkupasjonsmakten, som midlertidig har okkupert Krim, fortsetter å handle i strid med folkeretten, uttalte han.

Også EU er kritisk til broen.

– Dette er nok et brudd fra Russlands mot Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, heter det i en uttalelse fra EU.

Russiske statskanaler viste Putin ikledd dongeribukse og jakke i en lastebil sammen med russiske bygningsarbeidere. Ved siden av presidenten satt direktøren i selskapet bak byggeprosjektet, Alexander Ostrovskij. Den symbolske kjøreturen over broen markerte sluttfasen i et prestisjeprosjekt for den russiske presidenten.

Ukraina deltok innledningsvis i finansieringsplanen for prosjektet, men trakk seg et år før byggingen startet, etter at Russland annekterte Krim-halvøya.

(©NTB)