Studie: 239.000 indiske jenter dør årlig på grunn av kjønnsdiskriminering

utenriks

– Diskrimineringen handler ikke bare om retten til utdanning, arbeid eller politisk representasjon, men også om omsorg, vaksinering og næring for jenter, sier en av studieforfatterne Christophe Guilmoto ved L'Université Paris Descartes.

Forskerne hentet inn data fra 46 land for å regne ut hvor mange jenter som kunne ha mistet livet i India uten slik kjønnsdiskriminering, sammenlignet med virkeligheten i landet. Differansen, som lå på omkring 19 dødsfall per 1.000 fødte jenter eller rundt 239.000 per år, tilskrives diskrimineringen av jentebarn.

Problemene er tydeligst i fattige landbruksområder der utdanningsnivået er lavt og fødselstallene er høye, ifølge rapporten.

India har de siste årene også blitt rystet av en rekke brutale massevoldtekter og voldtekter av mindreårige, noe som har vakt stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og ført til debatt om kvinners rettigheter i landet.

India har nylig vedtatt strengere strafferammer for seksuelle overgrep mot barn, blant annet dødsstraff for dem som blir kjent skyldige i å ha voldtatt jenter under tolv år.

(©NTB)