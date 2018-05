Ukraina har utført razzia mot russisk nyhetsbyrå

utenriks

– Nyhetsbyrået IRA Novosti blir brukt i en hybridkrig mot Ukraina, sier talskvinne Olena Gitljanska i den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU om tirsdagens razzia.

Det er journalisten Kyrylo Vysjynskij, en ukrainsk statsborger som fikk russisk pass i 2015, som ble pågrepet nær sitt hjem i Kiev. Han er siktet for forræderi.

Nestleder Viktor Koronenko i SBU anklager Vysjynskij for å ha reist til Krim-halvøya i 2014 for å gjennomføre «undergravende» pressearbeid, og for å ha samarbeidet med separatistgrupper i Øst-Ukraina.

– Han mottok 53.000 hryvnja månedlig for disse aktivitetene. Pengene er siden distribuert til grupper og personer involvert. Derfor gjennomførte vi razziaen, sier Koronenko.

Russland på sin side fordømmer razziaen og truer nå med å svare med samme mynt.

– Hvis det er slik at disse handlingene fra ukrainske myndigheter er knyttet til det profesjonelle arbeidet til disse nyhetsbyråene, er det i så fall skandaløst, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

– En hver handling mot russiske medier er uakseptabel, sier talsmannen som mener Ukraina setter ytringsfriheten «under press».

Pågripelsen fant sted samme dag som Russlands president Vladimir Putin åpnet en nybro mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman slo kort tid etter at kjøreturen ble kjent fast at det russiske broprosjektet bryter med folkeretten.

