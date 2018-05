Askesky og rødt vulkanvarsel på Hawaii 

utenriks

Askeskyen skyldes steinsprut og gasseksplosjoner fra et av kratrene på Kilauea-vulkanen, og beveger seg med vinden mot sørvest, ifølge sivilforsvaret på Hawaii.

Skyen og aktiviteten under bakken har ført til at vulkanvarselet til det amerikanske jordskjelvsenteret USGS er hevet til rødt. Det betyr at et utbrudd er forestående, har begynt eller at det er ventet giftig aktivitet både på bakken og i luften.

Lokale myndigheter sier lufta er forurenset så mye som 29 kilometer unna vulkanen, og beboere i området bes om å holde seg unna og kjøre forsiktig.

Myndighetene har også bedt fly om å holde seg unna området rundt Kilauea, siden vulkansk aske fra eventuelle nye utbrudd kan skade jetmotorer.

Nye sprekker

Meldingene om askeskyen kom samme dag som det ble meldt om ny sprekkdannelse nær Lanipuna Gardens. Dette er den 20. i rekken av lava-lekkende sprekker som er forårsaket av Kilauea-vulkanens utbrudd 3. mai.

Sivilforsvaret sier farlig gass lekker ut fra sprekkene, og området er evakuert.

– Rødt farenivå betyr umiddelbar helsefare, så ta grep for å unngå videre eksponering. Alvorlige problemer kan oppstå, for eksempel kvelning eller pustevansker, skriver de i en uttalelse.

Ødeleggelser

Så langt har 40 hjem og andre bygninger blitt ødelagt av lavaen fra Kilauea-vulkanen, som ligger på den sørøstlige delen av øya Hawaii.

Ifølge Reuters har utbruddet også påvirket turistindustrien. Rob Birch, direktør for det statlige turistbyrået på Hawaii, sier antallet hotellbestillinger for sommeren er nær halvert fra i fjor.

Øya Hawaii er en del av øygruppa og delstaten med samme navn, som består av mange eldre vulkaner og tre unge og aktive vulkaner. Disse omfatter jordas største vulkan, Mauna Loa, og den undersjøiske vulkanen, Loihi, i tillegg til Kilauea, som er en av verdens mest aktive vulkaner.

Frykten er at sistnevnte skal ha et nytt eksplosivt utbrudd, noe som sist skjedde i 1924. Undertrykt damp kan potensielt skyte en 6.100 meter høy askesky opp fra vulkanen, ifølge USGS.

