Askesky og varsel om vulkanutbrudd på Hawaii 

Det hawaianske vulkanobservatoriet melder om den store askeskyen og sier at lufta er forurenset så mye som 29 kilometer unna vulkanen.

Lokale myndigheter har advart beboere i området om å holde seg unna og å kjøre forsiktig.

Vulkanvarselet er ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hevet til rødt. Det betyr at et utbrudd er forestående, har begynt eller at det er ventet giftig aktivitet både på bakken og i luften.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av mange eldre vulkaner og tre unge og aktive vulkaner. Disse omfatter jordas største vulkan, Mauna Loa, og den undersjøiske vulkanen, Loihi, i tillegg til Kilauea, som er en av verdens mest aktive vulkaner.

