Nord-Korea vil ikke møte krav om atomnedrustning 

– Vi vil svare Trump-regjeringen på passende vis hvis de nærmer seg det nordkoreansk-amerikanske toppmøtet med et genuint ønske om å bedre forholdet, sa Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye-gwan onsdag, ifølge nyhetsbyrået KCNA.

– Men hvis USA forsøker å tvinge oss opp i et hjørne for å presse oss til ensidig atomnedrustning, kommer vi ikke lenger til å være interessert i dialog. Vi kan da ikke annet enn å revurdere om vi skal delta på det planlagte toppmøtet mellom Nord-Korea og USA, sa han videre.

Kim understrekte også at Nord-Korea ikke vil kvitte seg med atomvåpnene sine i bytte mot økonomisk hjelp.

– Vi har aldri hatt noen forventning om støtte fra USA i arbeidet med å gjenoppbygge økonomien vår, sa den nordkoreanske viseutenriksministeren.

Militærøvelse

Uttalelsene fra Nord-Korea kom i forbindelse med en ny, felles militærøvelse for USA og Sør-Korea. Øvelsen Max Thunder, som Nord-Korea mener er en invasjonsøvelse, startet mandag og skal vare i to uker.

Det lukkede regimet avlyste også planlagte samtaler med Sør-Korea, som skulle funnet sted onsdag, i lys av øvelsen. Det har fått Sør-Korea til å beklage avlysningen og samtidig forlange nye samtaler innen kort tid. Delegasjoner fra de to landene skulle etter planen møtes til samtaler i Fredshuset i Panmunjom ved grensa mellom landene.

Talsperson for det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet Baek Tae-hyun uttalte at Nord-Koreas avlysning var i strid med ånden fra forrige måneds koreanske toppmøte. Der ble Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in enige om å jobbet mot fullstendig atomnedrustning på den koreanske halvøya.

Mildere tone

Den nye, hardere tonen fra Nord-Korea kommer etter at landet i lengre tid har vist tegn til en mildere tone overfor Sør-Korea og USA.

Den nordkoreanske FN-ambassadøren uttalte tirsdag at landet ville slutte seg til internasjonalt nedrustningsarbeid og gå inn for totalforbud mot atomprøvesprengninger. Samme dag dukket det også opp satellittbilder som viste at Nord-Korea var i gang med å avvikle atomtestanlegget Punggye-ri.

Dermed er det noe uklart hva landet ønsket å oppnå med å true med å avlyse toppmøtet mellom Kim og Trump. Noen analytikere tror Nord-Korea ønsker å styrke sin forhandlingsposisjon før møtet, mens andre frykter det verste, og viser til at landet også tidligere har gått bort fra løfter om atomnedrustning.

Ingen forvarsler

De nordkoreanske truslene så ut til å komme overraskende på USA. Det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert sier de verken har fått formelle eller uformelle forvarsler om noe som helst, verken om test av atomvåpen eller toppmøtet, fra nordkoreanske tjenestemenn.

Hun understreker også at de felles militærøvelsene med Sør-Korea er lovlige og vil fortsette, i likhet med planleggingen av toppmøtet med Kim.

– Det vi har å gå etter er det Kim Jong-un har sagt tidligere, at han forstår hvor viktig det er for USA å ha disse felles militærøvelsene, sa Nauert.

Hun fikk støtte fra Japan, som også understreker viktigheten av å opprettholde sanksjonene mot Nord-Korea inntil landet endrer sin atomvåpenpolitikk.

– Øvelsene er viktige for å opprettholde regional fred og sikkerhet, sier regjeringstalsmann Yasutoshi Nishimura.

