Senatet offentliggjør utskrifter fra Trump-etterforskning

Blant dem som i fjor høst ble innkalt av Kongressen for å forklare seg om sine russiske kontakter, var president Donald Trumps eldste sønn.

I juli i fjor medga Donald Trump jr. at han i valgkampen hadde et møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Hun hevdet å sitte på kompromitterende opplysninger om Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, noe hun ifølge Trump jr. likevel ikke gjorde.

Trump jr. sa under utspørringen i Senatets justiskomité at han ikke kunne se at det var galt å møte Veselnitskaja.

Ifølge avskriften nektet han videre å ha diskutert møtet med faren, ei heller hva han skulle fortelle etterforskerne når han ble bedt om å forklare seg.

The New York Times skrev i juli i fjor at Trump jr. før møtet med Veselnitskaja ble informert om at russiske myndigheter ønsket å fremme farens presidentkandidatur.

Noen uker senere skrev Washington Post at Donald Trump instruerte sønnen om hva han skulle si under utspørringen i Senatet, noe som skjedde om bord i Air Force One da presidenten var på vei hjem fra G20-toppmøtet i Tyskland 8. juli.

