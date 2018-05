Kilde: EU-ledere enige om Iran-linje

utenriks

EU vil fortsette å kjempe for et regelbasert internasjonalt system til tross for de seneste bestemmelsene om klimaendring, toll og Iran, sa den anonyme kilden etter at lederne hadde hatt middag i Sofia onsdag.

Kilden sa også at diskusjonene om Iran hadde vært strategiske og samstemte.

Før middagen uttalte EU-president Donald Tusk at det trengs en samlet europeisk front for å beskytte Iran-avtalen.

– Jeg vil at lederne bekrefter at EU står opp for avtalen så lenge Iran gjør det. Avtalen er bra for europeisk og global sikkerhet, sa Tusk.

