Krever dødsstraff for indonesisk geistlig leder

Den radikale islamisten Aman Abdurrahman, som allerede er fengslet for andre terrorrelaterte dommer, anklages for å ha godkjent et våpenangrep og et selvmordsangrep i Indonesias hovedstad Jakarta i 2016. Fire personer ble drept, inkludert to barn på ni og 12 år.

Den tiltalte regnes for å være lederen for IS-tilhengere i Indonesia og for å være den religiøse lederen i ekstremistnettverket Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Selvmordsangriperne hadde alle tilknytning til sistnevnte nettverk.

– Vi ber retten dømme Abdurrahman til døden, sa aktor Anita Dewayani i sin prosedyre i retten fredag.

