Politikilder: Flere drept i skoleskyting i Texas

Politiet opplyser til avisen at det var en mann som skjøt, men flere detaljer om vedkommende er ikke kjent. En mistenkt er pågrepet, opplyser viserektor Cris Richardson ved Santa Fe High School.

Det var rundt klokken 7.40 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, melder ABC News.

– Det var en eller annen som kom inn med ei hagle og begynte å skyte, og ei jente ble skutt i foten, sa et øyenvitne til kanalen.

Videre sa hun at elevene ved skolen flyktet ut av skoleområdet i panikk. Flere andre elever har også sagt til kanalen at de hørte smell, og at brannalarmen ved skolen gikk av.

Episoden utløste såkalt full lockdown ved Santa Fe High School, og TV-bilder fra ABC News viser at store mengder politi, ambulansefolk og brannfolk har rykket ut og tatt oppstilling utenfor skolen.

