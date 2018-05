Sergej Skripal er utskrevet fra sykehus

utenriks

Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans 33 år gamle datter Julia, utsatt for et nervegiftattentat i Salisbury i England. Datteren ble utskrevet fra distriktssykehuset i Salisbury i april, og fredag meldte sykehuset at også faren er blitt utskrevet.

– Selv om disse pasientene nå er utskrevet, så gjelder fortsatt taushetsplikten. Vi kan derfor ikke gi detaljer om behandlingen som de har fått, heter det i en uttalelse fra Salisbury District Hospital.

Sykehuset er sparsommelige med informasjon, men sier at utfordringen med å behandle mennesker utsatt for nervegift handler om å holde dem stabile lenge nok til at kroppen kan produsere nok nye enzymer til å erstatte de ødelagte.

Angrepet på Sergej Skripal og datteren har ført til isfront mellom Storbritannia og Russland. Britiske myndigheter hevder at Russland står bak angrepet. Men det avviser Russland.

Saken førte blant annet til at Storbritannia utviste en rekke russiske diplomater med familier. Russland svarte med å utvise britiske diplomater.

