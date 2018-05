Én død og én skadd i skyting ved skole i USA

utenriks

Hendelsen fant sted på skolens eiendom, og det er igangsatt etterforskning, opplyser politiet til Fox News.

Sikkerhetssjefen for skolene i Clayton County Thomas Trawick opplyste først at to personer var fraktet til sykehus med skuddsår uten ytterligere informasjon.

Politiet bekreftet senere at en person er død. Tilstanden til den skadde er ikke kjent.

Clayton opplyser at ble avfyrt på en parkeringsplass ved skolen etter en krangel mellom folk som hadde vært på en seremoni ved Perry Learning Center, et alternativ til vanlig videregående skole.

(©NTB)