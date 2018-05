Tre nye bekreftede ebola-tilfeller i kongolesisk millionby

utenriks

Tidligere denne uken ble ett tilfelle av ebolasmitte bekreftet i denne byen, som ligger langs Kongo-elva mellom hovedstaden Kinshasa og Kisangani.

Helsedepartementets bekreftelse lørdag om tre nye påviste tilfeller av det dødelige viruset gjør at det nå er 17 bekreftede ebola-tilfeller under det pågående utbruddet. I tillegg er det meldt inn 21 mulige smittetilfeller, samt fem mistenkte smittetilfeller.

Spredningen av ebolaviruset til tett befolkede områder har skapt bekymring, men Verdens helseorganisasjon har så langt ikke sett noen grunn til å erklære global alarm. En årsak er blant annet at en ny eksperimentell ebolavaksine, som viste seg å være svært effektiv under et utbrudd i Vest-Afrika for noen år siden, nå blir distribuert i Kongo. Vaksinasjoner er ventet å starte søndag.

