Merkel mener all kontakt mellom Putin og Trump er bra

– Slike møter bør igjen bli det normale, sa Merkel da hun fredag holdt sin årlige sommer-pressekonferanse i Berlin.

– At samtaler holdes er grunnleggende bra for alle, spesielt mellom disse to landene, la hun til.

Deretter føyde hun til at hun håper USAs president og Russlands president vil diskutere atomnedrustning ettersom de to landene besitter over 90 prosent av verdens atomvåpen.

Trump og Putin møttes mandag i Helsingfors, og Trump har nå invitert Putin til Det hvite hus til høsten. Trump har fått skarp kritikk på hjemmebane for det mange mener er en altfor mild og unnfallende holdning til Putin, samtidig som han ga andre i USA skylden for det dårlige forholdet.

Merkel erkjenner at Trump har satt det transatlantiske forholdet under press, og hun mener at noen av det viktigste i årene framover vil være å holde EU samlet.

På direkte spørsmål om forholdet til Trump og hva hans mange utspill innebærer for Tyskland og Europa, lot Merkel være å svare. Hun nøyde seg med å si at «den ordenen vi er vant til er for øyeblikket under hardt press».

Hun sa også at hun vil fortsette å jobbe for flernasjonale avtaler, og at hun er overbevist om at samarbeid fører til vinn-vinn-løsninger.

