WhatsApp gjør endringer etter lynsjinger i India

Endringene skjer etter at indiske myndigheter torsdag truet det Facebook-eide selskapet med rettsforfølgelse dersom de ikke tok grep.

Brukere kan nå videresende meldinger til maks fem personer eller grupper. I tillegg fjernes en hurtigfunksjon slik at det blir mer tungvint å vidersende meldinger raskt.

– Vi mener disse endringene, som vi vil fortsette å evaluere, vil hjelpe til med å opprettholde WhatsApp slik den er ment å være – en privat meldingsapp, sier selskapet i en uttalelse.

Endringene innføres kun i India. For brukere i andre land settes begrensningene til maks 20 grupper.

Den ukontrollerte spredningen av løgnhistorier om barnekidnapping og annen kriminalitet har ført til at over 20 mennesker er blitt lynsjet av folkemasser i løpet av de siste to månedene.

Etter press fra myndighetene innførte den enormt populære meldingstjenesten nye løsninger for å gjøre det lettere for brukerne å se hvor meldinger kommer fra og dermed vurdere om de er ekte eller falske.

Departementet for informasjonsteknologi syntes ikke dette var nok, og nå har selskapet altså tatt ytterligere grep.

