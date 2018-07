Analytikere tror ikke handelskrigen vil gi USA fordeler

utenriks

President Donald Trump har over flere måneder økt konfliktnivået med USAs handelspartnere, og kommer stadig med nye utspill der han truer Kina, EU og andre land med toll.

Analytikere venter at Trumps regjering fortsetter presset, og tror USAs handelspartnere vil svare med samme mynt. Resultatet kan bli høyere priser for amerikanske forbrukere, svekket eksport og en svakere amerikansk økonomi.

Trump gjentok fredag trusselen om å innføre toll på kinesiske varer verdt 500 milliarder dollar – det betyr i praksis alle varer som USA importer fra landet. Så langt har presidenten innført toll på kinesiske varer av en verdi på 34 milliarder dollar, og myndighetene i Beijing har svart med toll på en tilsvarende mengde amerikanske varer.

Dyrere biler

En kraftig tolløkning på amerikansk bilimport er også under vurdering. Trump har bedt handelsdepartementet vurdere om importerte biler og bildeler kan regnes som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Det vil i så fall åpne muligheten for å øke tollen kraftig.

Trumps regjering har skissert en toll på mellom 20 og 25 prosent på en import verdt rundt 335 milliarder dollar. Et uunngåelig resultat vil bli høyere bilpriser for amerikanske kunder.

Undervurderer risikoen

– Folk undervurderer det vi er på vei inn i, sier juristen Rod Hunter, som var økonomisk rådgiver for president George W. Bush. Han peker på at Trump siden 80-tallet har fastholdt at handelsavtaler ikke er bra og at USA bør innføre toll.

Hvis Trump innfører tollen han har truet med og handelspartnerne svarer, vil det få konsekvenser for den økonomiske veksten i USA. Analysebyrået Moody's anslår at veksten vil svekkes med rundt 0,5 prosentpoeng midt i 2019, og at 700.000 arbeidsplasser vil gå tapt.

De globale markedene har forholdt seg rolige til tross for handelskrigen og den politiske uroen Trump har skapt.

– Det har overrasket meg at markedene så langt har vært i overkant tillitsfulle og lite bekymret for risikoen, sier David Dollar i forskningsgruppa Brookings Institution.

Vil svare

Investorene ser generelt sett ut til å akseptere premisset Trumps økonomiske rådgivere legger til grunn, om at tolltruslene vil tvinge Kina, EU, Canada og Mexico til å gi USA bedre handelsavtaler.

Det er mange analytikere svært skeptiske til. Presidenten for National Foreign Trade Council, Rufus Yerxa, er blant dem.

– Det er ikke slik handelsforhandlinger fungerer, sier han.

Det ventes at Kina vil svare med samme mynt hvis USA innfører ytterligere toll, og ikke bare gi opp.

– President Xi Jinping kan ikke tape ansikt overfor sitt eget folk ved å bøye seg for USA, sier Dollar.

Forvirring

USAs handlemåte frustrerer og forvirrer kinesiske tjenestemenn, mener Philip Levy, handelsekspert ved Chicago Council on Global Affairs og tidligere handelsrådgiver i Det hvite hus.

Myndighetene i Beijing tilbød i vår å kjøpe mer amerikansk gass og jordbruksvarer for å jevne ut handelsbalansen. Kina antydet også at de kunne senke tollen på biler fra 25 til 15 prosent. USAs finansminister Steven Mnuchin sa da at handelskrigen var satt på vent. Like etter kom Trump likevel med nye trusler om toll.

– Det er ikke klart for kineserne hva USA vil. De har fått motstridende budskap, sier Scott Kennedy, som studerer kinesisk økonomi ved Center for Strategic and International Studies.

USAs regjering sier de ønsker å få slutt på kinesisk tyveri og kopiering av åndsverk og teknologi. En slik avtale vil imidlertid kreve omfattende forhandlinger om implementering, definisjoner og tolkninger.

– Det forgår ingen slike forhandlinger, så vidt jeg kan se, sier Dollar.

