Fem internasjonale filmselskaper vil lage film om guttene i grotten

Det oppgir Thailands kulturminister Vira Rojpokchanarat overfor den thailandske avisen The National.

Kulturdepartementet setter nå sammen en komité som skal sikre at produksjonene gir et rettferdig bilde av redningsaksjonen i grotten Tham Luang Nang Non nord i Thailand.

23. juni ble et fotballag med tolv gutter i alderen 11 til 16 år og deres 25 år gamle trener meldt savnet. 18 dager senere ble de to reddet ut.

Letearbeidet som ble vanskeliggjort av grumsete vann og stigende vannstand. En thailandsk dykker druknet underveis da han utplasserte tau og oksygentanker i grottegangene. Guttelaget kom fra det uten alvorlige fysiske skader, og ble onsdag utskrevet fra sykehuset.

