Mnuchin sier Trump ikke vil presse sentralbanken

Trump langet ut mot den amerikanske sentralbanken i en rekke Twitter-meldinger før helgen. Han hevdet blant annet at den undergraver økonomisk framgang ved å heve styringsrenten. Han angrep også Kina og EU og klaget over at dollaren blir sterkere for hver dag som går på grunn av sentralbankens renteøkninger.

– Dette fjerner våre konkurransefortrinn. Som vanlig er det ikke like konkurranseforhold der ute, klaget presidenten. Han la til at USA ikke burde bli straffet for at det går så bra i landet.

Da Mnuchin møtte pressefolk på sidelinjen av G20s finansministermøte i Buenos Aires i Argentina, sa han at han hadde snakket med Trump og fått avklart at det ikke var meningen å legge press på den uavhengige sentralbanken.

– Jeg vil bare forsikre om at dette ikke hadde som formål å legge press på sentralbanke eller sette sentralbankens uavhengighet i fare, sa Mnuchin.

