Indonesia deporterer fransk narkotikasmugler etter 18 år

utenriks

Michael Blanc ble 26. desember 1999 pågrepet på flyplassen på ferieøya Bali med 3,8 kilo hasj gjemt i sitt dykkerutstyr.

Franskmannen ble opprinnelig dømt til livstid i fengsel, men fikk senere straffen kuttet ned til 20 år.

Den tidligere kokken ankom lørdag lufthavnen i Jakarta eskortert av indonesiske betjenter og ledsaget av sin mor Helene Le Touzey.

Kjempet for sønnen

Da hennes sønn ble pågrepet i 1999, ga hun opp sitt liv i Frankrike for å tilbringe de neste to tiårene i Indonesia for å kjempe for sønnens løslatelse.

De to forventes å lande i Paris søndag ettermiddag.

Livstidsdommen mot Blanc, som senere ble opphevet, ble hardt kritisert i Frankrike for å være for streng.

I Paris ble saken hans behandlet på aller høyeste nivå, og i 2011 tok daværende statsminister François Fillon saken opp under et besøk i Indonesia.

Ble prøveløslatt

I 2008 ble Blancs livstidsdom endret til 20 års fengsel, ikke minst takket være sin mors innsats.

Helene Le Touzey hjalp også til med å sikre sønnens prøveløslatelse i 2014. Det skjedde til tross for at indonesisk lov normalt ikke tillater betinget løslatelse av utlendinger etter at de kun har sonet to tredeler av straffen.

Blancs treårige løslatelsesperiode ble avsluttet i juli 2017, og deretter måtte han sone ett år til i fengsel.

Streng narkotikalov

Indonesia har noen av verdens strengeste narkotikalover.

Flere enn 70 mennesker, deriblant 42 utlendinger, er dømt til døden for narkotikakriminalitet, ifølge The Coalition for the Abolition of Death Penalty in Asean (CADPA), en organisasjon som jobber mot dødsstraff.

(©NTB)