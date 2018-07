Mann pågrepet etter gisselsituasjon i Los Angeles

utenriks

Han er også mistenkt for å ha skutt sin egen kjæreste og bestemor før biljakten som endte i gisselsituasjonen. Etterforskere mistenker at mannen skjøt de to kvinnene rundt klokken 1.30 lokal tid, før han flyktet fra åstedet.

Politibetjenter observerte den mistenktes bil og prøvde å stoppe han. Han nektet, og det endte opp med en biljakt, hvor den mistenkte løsnet flere skudd mot politiet, opplyser talspersonen for politiet i LA Barry Montgomery.

Minst én politibetjent skal ha skutt tilbake.

Etter en stund krasjet den mistenkte bilen sin og løp inn på supermarkedet Trader Joe's hvor han holdt flere personer som gisler.

Etter rundt 30 minutter tok politiet seg inn og fikk kundene trygt ut. På Twitter bekrefter politiet at mannen er pågrepet.

