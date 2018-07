13 skutt og såret – kvinne drept i Toronto

utenriks

Gjerningsmannen er ifølge politiet død. Flere medier melder at han skjøt seg selv. Politiet har foreløpig ingen opplysninger om tilstanden til de andre ofrene, men alle skal være sendt til sykehus.

Det er uklart hva slags hendelse det dreier seg om. En talsmann for politiet sier at motivet foreløpig ikke er kjent, og politiet understreker også at det er for tidlig å si om det er snakk om terror.

Øyenvitner sier de hørte om lag 20 skudd. De har også sagt at det var en svartkledd mann som avfyrte skuddene

Ifølge CBC News fant skyteepisoden sted i nabolaget Greektown, som ligger sentralt i Toronto, rundt klokken 22 søndag kveld lokal tid. Flere ambulanser og politiet rykket ut, og naboer gikk ut i gaten for å se hva som skjedde. Noen av dem var ikledd pyjamas.

Toronto har den siste tiden vært rammet av flere skyteepisoder, og i helgen utplasserte politiet forsterkninger i den forbindelse. I år har 26 personer blitt skutt og drept i byen. Det er en økning på 53 prosent sammenlignet med i fjor.

Doug Ford, som er statsminister i provinsen Ontario der Toronto ligger, uttrykker medfølelse med ofrene på Twitter.

– Mine tanker går til ofrene og deres pårørende for denne forferdelige skytingen i Toronto, skriver han på Twitter.

