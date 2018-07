Børsnedgang for Fiat Chrysler etter at toppsjef gikk av

utenriks

Kursfallet førte til at hovedindeksen på Milano-børsen falt med nesten 1 prosent i morgentimene.

Lørdag ble Mike Manley utnevnt til selskapets nye administrerende direktør. Som følge av Marchionnes helsetilstand skjedde endringen et halvt år før planlagt.

Marchionne (66) opererte skulderen i juni, og nylig ble det klart at han ikke er i stand til å komme tilbake som toppsjef på grunn av det som blir omtalt som komplikasjoner etter operasjonen. Selskapets styre har også ansatt Marchionnes etterfølgere i stillingene som toppsjef for Ferrari og som styreleder for CNH Industrial.

Marchionne har fått mye ros for å ha gjort Fiat til ett av verdens raskest voksende bilprodusenter. I 2006 tjente selskapet igjen penger etter en to år lang snuoperasjon med Marchionne ved roret. I 2009 var han en pådriver for sammenslåingen med den amerikanske bilprodusenten Chrysler, ifølge Wikipedia.

Marchionne viste seg sist gang offentlig 26. juni og framsto da som sliten. Det er senere blitt meldt at helsetilstanden er blitt kraftig forverret og at han er alvorlig syk.

