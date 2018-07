Palestinsk gutt skutt i Betlehem

utenriks

Arkan Mizher (15) ble ifølge helsedepartementet skutt i brystet i sammenstøt som oppsto under det israelske raidet i flyktningleiren Dheisheh natt til mandag.

Den israelske hæren opplyser at soldatene gikk inn i Dheisheh og pågrep to personer de mistenker for "terroraktivitet".

- Under operasjonen startet voldelige opptøyer der palestinere kastet stein og brannbomber og granater mot soldatene, heter det fra hæren.

Soldatene skjøt med skarpt mot dem som protesterte, bekrefter den israelske hæren.

Dheisheh ligger i en del av den palestinske Vestbredden som i henhold til Osloavtalen skal være under full palestinsk kontroll, men israelske soldater rykker jevnlig inn i slike områder.

Israel mener raidene er nødvendige for å pågripe mistenkte, men ofte ender det med voldelige sammenstøt når palestinere protesterer.

(©NTB)