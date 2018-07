Pompeo hardt ut mot Irans «hyklerske hellige menn»

utenriks

– Til tider ser det ut som verden har blitt immun mot regimets autoritarisme på hjemmebane og dets voldelige handlinger ute. Men det iranske folket tier ikke om deres regjerings misbruk, sa Pompeo i en tale på Ronald Reagans presidentbibliotek i Simi Valley i California.

Videre sa han at heller ikke USA og president Donald Trump vil tie, og at han i lys av protester i Iran og 40 år med regimets tyranni hadde en beskjed til det iranske folket.

– USA hører dere. USA støtter dere. USA er med dere, sa Pompeo, før han begynte å snakke om hvordan den iranske regjeringen «hjerteløst undertrykker sitt eget folks menneskerettigheter, verdighet og grunnleggende frihet».

– Minner om mafia

Utenriksministeren refset også de religiøse lederne i landet, og trakk blant annet fram at ayatolla Makaram Shirazi har tjent over 100 millioner dollar på ulovlig handel med sukker. Videre rettet han kritikk mot ayatolla Emami Kashani, som han mener er verdt flere millioner etter at regjeringen overførte flere lukrative gruver til hans stiftelse og mot ayatolla Ali Khamenei, som han mener har et ulovlig sikringsfond til en verdi av 95 milliarder dollar.

– Korrupsjonsnivået blant regimets ledere viser at Iran styres av noe som minner mer om en mafia, enn en regjering, sa Pompeo, som opplyste at USA vil fortsette med å sanksjonere landet og dets ledere.

Ba om støtte

I talen ba Pompeo også det internasjonale samfunnet om støtte og kunngjorde at Trump-administrasjonen ønsker mer eller mindre full stans av iransk oljeeksport før 4. november.

Han oppfordret andre regjeringer til å støtte USA ved å bli med på det han betegner som en «press-kampanje».

I tillegg sa Pompeo ifølge Reuters at amerikanske myndigheter lanserer en kanal på farsi, som skal sende innhold døgnet rundt på TV, radio og i sosiale medier for å nå iranere over hele verden.

– Alle krigers mor

Før utenriksministeren talte søndag sa Irans president Hassan Rouhani at han vurderer å hindre oljetankere å passere Hormuzstredet om konflikten med USA eskalerer. Han truet også med «alle krigers mor». Bakgrunnen er at Rouhani er svært kritisk til at Trump 8. mai kunngjorde at USA trekker seg fra atomavtalen, og at de gjeninnfører sanksjoner mot Iran.

– Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor, sa Rouhani under den TV-overførte talen i Teheran søndag.

