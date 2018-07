To skogbranner ute av kontroll utenfor Aten

utenriks

Myndighetene erklærte like etter klokken 20 mandag unntakstilstand i de østlige og vestlige områdene utenfor Aten. Kort tid senere opplyste myndighetene at de vil be EU om hjelp til å slukke de to brannene.

Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Aten. Fem brannfly, sju helikoptre og flere titall kjøretøy deltar i slukkingsarbeidet. Forsterkninger er sendt fra hele Hellas.

Den andre brannen brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Aten. Flere boliger og biler er ødelagt, og de lokale myndighetene opplyser at de har evakuert en sommerleir for barn like ved brannen. Minst tre brannfly og et helikopter bidrar i slukkingen.

Kystvakten sendte en patruljebåt for å redde folk som ble fanget på en strand av brannen.

Den oransje røyken fra brannen kan også merkes også i Aten, melder lokale medier mandag.

Ekstrem tørke og kraftig vind gjør at det har tatt godt fyr i bartrær. Det er flere feriehus i området der det brenner, opplyser myndighetene.

