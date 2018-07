Ivanka Trump legger ned klesmerke

utenriks

Selskapet med samme navn som 36-åringen, legges ned umiddelbart og de ansatte har fått beskjed om at de mister jobben, melder The New York Post tirsdag.

Ivanka Trump-merket har klær, sko og tilbehør i sitt sortiment. Etter en kraftig omsetningsøkning i 2016, har forretningen gått dårligere. En rekke kjeder har fjernet kolleksjonene fra sine butikker.

Ivanka Trump kunngjorde selv beslutningen i en uttalelse tirsdag.

– Etter 17 måneder i Washington vet jeg ikke når eller om jeg noen gang vil vende tilbake til forretningene. Men jeg vet at mitt fokus i all overskuelig framtid blir på jobben jeg gjør her i Washington, sier Ivanka Trump i en uttalelse.

– Så det å ta denne beslutningen nå, er det eneste rimelige utfallet for mitt team og partnere, tilføyer hun.

Blant kjedene som droppet Ivanka Trump, var Nordstrom og Neiman Marcus, som forklarte beslutningen med dårlig salg etter press fra aktivister om å boikotte butikker som driver forretninger med Trump-familien. Tidligere i sommer faset Hudson's Bay, som omfatter blant annet Saks Fifth Avenue, ut presidentdatterens merke.

Som seniorrådgiver i Det hvite hus har Ivanka Trump fått kritikk for mulige interessekonflikter med næringslivet. Kritikere har også pekt på at selskapet bruker utenlandsk arbeidskraft for å produsere klær. Den siste tiden har datteren i likhet med faren oppmuntret amerikanske selskaper til å ansette amerikanere framfor å flagge ut produksjonen.

