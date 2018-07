utenriks

En talsmann for politiet opplyser at de tre befant seg i et bolighus som ble truffet av en av rakettene tirsdag.

En annen rakett traff det samme området kort tid senere. En tredje eksplosjon kunne høres av reportere fra nyhetsbyrået AFP.

Ingen har så langt tatt på seg skylden for rakettangrepet.

