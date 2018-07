Robert Wilkie blir minister for krigsveteraner i USA

utenriks

Trump lovte under valgkampen at hver enkelt veteran skal få tilgang til behandling av ypperste kvalitet og sa at han ikke ville privatisere departementet for veteran-saker, men at han ønsket endringer sånn at veteraner «ikke dør mens de venter på lege».

Departementet Wilkie får ansvar for har i alt 360.000 ansatte og tjener 9 millioner veteraner.

Wilkie har vært konstituert minister siden den forrige ministeren, David Shulkin, fikk sparken av presidenten etter fremleggingen av en intern rapport som viste at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver og forfalsket reisepapirer.

Shulkin, som er tidligere lege, var den første ikke-veteranen som ledet departementet. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.

Etter å ha sagt opp Shulkin nominerte Trump sin egen lege, Ronny L. Jackson, til stillingen. Jackson trakk seg som kandidat i april etter å ha blitt anklaget både for fyllekjøring og for å ha vært så slepphendt med reseptblokken at han fikk tilnavnet «godterimannen». Han ble også anklaget for å ha drukket seg full på en jobbfest og for å ha krasjet en bil.

(©NTB)