USA lover krisepakke til tollrammede bønder

Hjelpen skal komme både i form av direkte utbetalinger til bøndene, og tilbud om å selge overskuddsprodukter til den amerikanske regjeringen, opplyser landbruksminister Sonny Perdue tirsdag.

Krisepakken er et tegn på at Trump planlegger en fortsatt opptrapping av tolldisputtene med Kina og andre handelspartnere verden rundt, skriver The New York Times.

Trump erklærte på Twitter tidligere tirsdag at «toll er det beste» og truer med økt straffetoll.

Soja og svin

Trump-regjeringen har innført toll på kinesiske importvarer verdt over 270 milliarder kroner. Kina har gjengjeldt tiltaket med toll på blant annet soyabønner og svinekjøtt. Det rammer bønder i Midtvesten, en region der Trump har mange velgere.

Bistanden fra Washington er rettet mot produsenter av blant annet soya, svin, meieriprodukter, ris og nøtter. Slike produkter rammes av toll som USAs handelspartnere har innført som svar på nye amerikanske tollsatser.

Trumps landbruksminister legger imidlertid skylda på handelspartnerne for situasjonen bøndene i USA nå har havnet i.

– Dette skal hjelpe bønder i møte med handelsskadene som er forårsaket av ulovlig gjengjeldelsestoll, sier Perdue.

Kansas-besøk

Presidenten har truet med å innføre toll på flere kinesiske varer verdt opptil 4.000 milliarder kroner, noe som vil innebære en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom verdens to største økonomier.

Bistanden til bøndene ble kunngjort mens Trump var på besøk i Kansas City, som ligger i et kjerneområde for amerikansk jordbruk.

Onsdag får Trump besøk av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. USA og dets europeiske allierte er midt inne i en bitter strid om Trumps nye tollsatser på stålimport, og europeerne frykter nå at han skal gjøre alvor av trusselen om å innføre høy toll på biler.

